Путин: РФ прекращала полеты стратегической авиации, но не дождалась ответного шага от США

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия в одностороннем порядке прекращала полеты своей стратегической авиации, но, не дождавшись ответного шага от американских партнеров, возобновила их несколько лет назад. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы " Москва. Кремль. Путин " Павлу Зарубину.

"Этого когда-то не было, в 1990-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного. Вообще много чего не было", - отметил он, говоря о стратегической авиации.

Глава государства обратил внимание на то, что Россия тогда в одностороннем порядке прекратила такие полеты. "Но наши американские партнеры продолжили. Мы подождали, подождали - и ждали лет пять, по-моему, примерно, и возобновили эти полеты. Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет", - констатировал Путин.

Ранее российский лидер указывал на то, что США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Черного моря. Причем ими не просто "сформирована достаточно мощная корабельная группировка" - в ходе этих учений используется и авиация, в том числе стратегическая, говорил президент РФ.

Это, по словам Путина, является отчасти объяснением того, "где и как летают [российские] стратегические ракетоносцы". Потому что Запад хотя и применяет на учениях "достаточно старенькие самолеты", но на борту таких судов - боевое стратегическое оружие, а это серьезный вызов для РФ, пояснял глава государства.

Он также уточнял, что российская стратегическая авиация задействуется в совместных учениях с Белоруссией. Однако, продолжал Путин, и западные партнеры "проводят учения постоянно, на регулярной и на нерегулярной основе, внеплановые, различного рода".