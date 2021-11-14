Путин рассказал о своем отношении к либерализму

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Свобода мысли и выбора присущи России, но стремление отечественных либералов услужливо копировать зарубежные образцы не является истинным либерализмом. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава богу", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос об извечном противостоянии славянофилов и западников. "Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: "Наши либералы - это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги". Но это не истинный либерализм", - добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, на конкурентоспособность, на будущее, если у нее нет такого внутреннего позитивного механизма развития, как свобода мыли. Поэтому, по его словам, если говорить с современных позиций, то дискуссия между славянофилами и западниками "немножко поверхностная". Более того, президент призвал сначала определиться с содержанием понятий "либерал" и "либеральная мысль".

Путин высказал уверенность, что если российские либералы действительно хотят добра своей стране, то им легко будет найти общий язык и с так называемыми почвенниками и славянофилами. "И славянофилы, и западники, если они ставят перед собой задачу искать наилучшие способы и пути развития страны, то у них цель-то общая", - подчеркнул президент. "Если они не уподобляются лакеям, наши либералы, а хотят добра своей стране, то они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели", - подчеркнул российский лидер.