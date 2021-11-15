Песков: РФ могла бы стать посредником в разрешении ситуации на границах Белоруссии с ЕС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия могла бы помочь разрешить кризис с мигрантами на границах Белоруссии с ЕС в качестве переговорного посредника. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае - исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти и имеет место", - пояснил в ответ Песков.

Он напомнил о том, что Путин проводил по этой теме телефонные разговоры с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, а также контактировал со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. "Собственно, после этого президент высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты [между Брюсселем и Минском]", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что Россия готова всячески содействовать разрешению ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, если от нее что-то будет зависеть.

Москва считает неверным заявление Госдепартамента США о том, что действия Минска в ситуации с миграционным кризисом якобы сеют раздор и отвлекают "от действий России на границе с Украиной", заявил Песков. "Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе", - сказал представитель Кремля.

"Хочу напомнить вам недавнее высказывание президента [России Владимира] Путина, в субботу было распространено его интервью, где он сказал однозначно, он абсолютно исключил возможность какой-либо причастности России к тому, что происходит с мигрантами на белорусско-польской границе, и собственно президент именно объяснил почему. И ситуация, которая складывается на границе, ее тоже не создает [президент Белоруссии Александр] Лукашенко. Туда прибывают, пользуясь безвизовым режимом, о чем, кстати, сказал президент, мигранты, которые хотят получить убежище в Европе. Им [его] не дают, их туда не пускают, но сами люди, которые туда летят, они же прекрасно знают, что в случаях с другими странами мигрантов принимали, принимали достаточно гостеприимно", - добавил он.

Песков подчеркнул, что возлагать вину на Лукашенко в ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе является абсолютно неверным. "Возлагать всю вину в ситуации на границе на президента Лукашенко, на белорусскую сторону - это абсолютно неверно, <...> при этом абстрагироваться от каких-то именно общеевропейских идеалов гуманизма, которые [на Западе] никто не собирается вспоминать в контексте этой ситуации, и почему-то никто не хочет вообще вспоминать о судьбах вот этих вот нескольких тысяч людей - беженцев, которые на границе уже почти неделю в условиях очень и очень холодной погоды", - сказал представитель Кремля.

"Поэтому заявление [США] в корне неверное, и мы с ним не согласны", - заключил Песков.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс распространил заявление, в котором сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Согласно озвученному Прайсом заявлению, "госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку Польши Соединенными Штатами перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко". Прайс также утверждал, что "действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тыс. мигрантов. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.