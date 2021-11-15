Посольство РФ в Польше не получало уведомлений об обвинении россиян в содействии мигрантам

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Польше не получало официального уведомления от польских властей о предъявлении гражданам РФ обвинений в содействии нелегальной миграции. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства Владимир Александров.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Польские власти нас официально не уведомляли о предъявлении российским гражданам обвинений в содействии нелегальной миграции", - сказал он.

"Обращений наших граждан в российские консульские учреждения в Польше с просьбой оказать консульскую помощь по данному факту также не поступало", - добавил Александров.

Ранее в понедельник стало известно, что прокуратура Польши предъявила двум гражданам РФ обвинения в организации нелегальной перевозки выходцев из Ближнего Востока через Польшу в ФРГ. Как информировала прокуратура, "двое организаторов чеченской национальности нелегально проживали в Польше". "Третий сообщник, который является организатором процедуры, все еще находится в розыске с европейским ордером на арест", - отмечается в сообщении. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. Регулярно польским правоохранительным органам также удается задерживать представителей разных государств, которые оказывают содействие мигрантам.