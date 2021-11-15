Рябков: РФ ответит, если США будут настаивать на отъезде 55 российских дипломатов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Москва возмущена требованием Вашингтона об отъезде 55 сотрудников российских дипмиссий и намерена ответить на это, если ситуацию с их работой не удастся урегулировать. Об этом заявил в понедельник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это ну просто ни в какие рамки и каноны не укладывается, - сказал он. - И, конечно, мы будем отвечать. Если нам не удастся стабилизировать статус-кво и они станут на этом настаивать, неизбежными будут ответные меры с нашей стороны", - сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что у США сейчас работают в России порядка 130 человек, в российской дипломатической миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее 200, еще 55 дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы.