Рябков: США не хотят слышать Россию по теме Украины и ситуации в Черноморском регионе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ситуация на Украине и в регионе Черного моря становится все более рискованной, США не хотят слышать российскую позицию по этим вопросам. Об этом заявил в понедельник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас [у РФ] нету даже в первом приближении ощущения того, что [в США] нас вообще хотят послушать и услышать - например, по Украине и всему тому, что происходит сейчас в Черноморском регионе, - подчеркнул замминистра. - Там копится негативная энергия, возрастают риски, в том числе потенциальных столкновений, с возможностью эскалации".

Он пояснил, что политика западных стран, ответственных за действия Киева, становится все более безрассудной и провокационной. "Вообще такая негативная удаль США и их союзников и, соответственно, подопечных в Киеве - она становится все более безбашенной. Все меньше в ней прослеживаются хоть какие-то рациональные зерна. Она пропитана и провокационной по отношению к нам риторикой, и материальным содержанием - тоже весьма и весьма провокационным", - заключил Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" отметил, что США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Черного моря с использованием стратегической авиации, и назвал это "серьезным вызовом" для России. Он также указал, что Запад не реагирует на использование украинскими властями беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в нарушение минских договоренностей.