Троих из семи кандидатов в мэры Волгограда допустили к конкурсу

ВОЛГОГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия в Волгограде рассмотрела заявления от кандидатов в мэры города, до следующего этапа отбора допустили троих из семи подавших заявки. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Волгоградской городской думы.

"Комиссия по отбору кандидатур на должность главы Волгограда провела первый этап конкурса. Документы на участие в конкурсе были поданы семью кандидатами. <...> По итогам рассмотрения существенные нарушения в документах были выявлены у четырех кандидатов. Остальные кандидаты, а именно: Анна Манчуковская, Владимир Марченко и Игорь Романов - допущены к участию во втором этапе конкурса, который состоится 17 ноября", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что кандидаты должны иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, знать законодательство, необходимое для исполнения полномочий главы городского округа и соответствовать тем ограничениям и требованиям (включая антикоррупционные), которые предъявляются к замещению соискуемой должности. Нарушения были выявлены в заявках кандидатов Станислава Веселовского, Олега Дмитриева, Александра Кузьмина и Михаила Фурманова.

Как отметил председатель конкурсной комиссии Михаил Струк, на следующем этапе комиссия заслушает кандидатов и оценит их профессиональную подготовленность к замещению должности главы Волгограда.

Ранее глава Волгограда Виталий Лихачев принял решение сложить полномочия в связи с избранием в депутаты Государственной думы. С 28 сентября временно исполняющим полномочия главы Волгограда назначен бывший замгубернатора в сфере строительства и ЖКХ Владимир Марченко.