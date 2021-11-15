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Кабулов обсудил со спецпредставителем США весь круг проблем Афганистана

Это первый визит Томаса Уэста в Москву после его назначения на пост спецпредставителя США по Афганистану

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что обсудил с американским коллегой Томасом Уэстом весь комплекс афганского урегулирования.

"Обсуждался весь круг афганских проблем", - сказал он в понедельник ТАСС.

Это первый визит Уэста в Москву после его назначения на пост спецпредставителя США по Афганистану. Ранее Кабулов и Уэст встречались в рамках заседания расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан) по афганскому урегулированию в Исламабаде 11 ноября.

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