Кабулов обсудил со спецпредставителем США весь круг проблем Афганистана

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что обсудил с американским коллегой Томасом Уэстом весь комплекс афганского урегулирования.

"Обсуждался весь круг афганских проблем", - сказал он в понедельник ТАСС.

Это первый визит Уэста в Москву после его назначения на пост спецпредставителя США по Афганистану. Ранее Кабулов и Уэст встречались в рамках заседания расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан) по афганскому урегулированию в Исламабаде 11 ноября.