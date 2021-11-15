Путин утвердил изменения в составе президиума Госсовета

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав членов президиума Государственного совета РФ, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, президент включил в состав президиума Госсовета своего полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, главу Северной Осетии Сергея Меняйло, губернатора Камчатки Владимира Солодова, главу Башкирии Радия Хабирова, главу Республики Алтай Олега Хорохордина, губернатора Калужской области Владислава Шапшу, губернатора Курганской области Вадима Шумкова, главу Узловского района Тульской области Марину Карташову.

Тем же распоряжением из состава членов президиума Госсовета исключены 10 человек, в том числе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Севастополя Михаил Развожаев и другие.

Президиум формируется для решения текущих вопросов деятельности Государственного совета. Он состоит из 28 человек. В него автоматически включаются те 18 глав регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета. Еще 10 человек находятся в президиуме на ротационной основе. Госсовет - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.