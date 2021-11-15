Посольство РФ в Черногории не получало информации об аресте россиянина

БЕЛГРАД, 15 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Посольство России в Черногории пока не получило официальных подтверждений от черногорских компетентных органов об аресте россиянина и заключении его в тюрьму на месяц. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе российской дипмиссии в Подгорице.

"Официальных подтверждений от черногорских компетентных органов в адрес посольства пока не поступало", - сообщили в пресс-службе посольства.

Ранее черногорский портал CdM сообщил о том, что гражданин России Е. Л. (полное имя не называется) отправится в тюрьму на месяц за сопротивление сотрудникам полиции Черногории. По его данным, 30-летний россиянин отказался выполнять требования черногорской полиции, пытавшейся его задержать, бросал в стражей порядка бутылки и стулья. При этом причины задержания россиянина не уточняются.

Мужчину доставили в полицию, после чего состоялось срочное заседание суда, по решению которого россиянина отправили в тюрьму на 31 день.