Джабаров: Польша не вправе рассуждать об исключении РФ из международных организаций

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский не имеет право высказываться на тему исключения России из международных организаций, РФ стояла у истоков создания большинства из них. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что лица подобного ранга вообще не имеют права так высказываться, тем более в СМИ. Во-вторых, если он ведет речь о миграционном климате, то пусть он вспомнит, кто породил этот кризис", - сказал сенатор.

Он напомнил, что в 2003 году Польша поддержала Великобританию и США, направив своих солдат в Ирак, "где они разбомбили мирные города и села и сделали людей беженцами". "Теперь эти беженцы пришли к ним в Европу. И они обвиняют в этом Россию и Белоруссию. Выглядит это, мягко говоря, просто иезуитски. Поэтому, я думаю, что не нужно обращать внимание на подобные заявления, авторитета Польше это не добавляет", - подчеркнул Джабаров.

Он также обратил внимание на то, что Россия стояла у истоков создания большинства международных организаций. "Это страна - основатель ООН, победитель во Второй мировой войне, это страна, которая спасла мир от фашизма. Не Польше судить, достойна там пребывать Россия или нет", - заявил парламентарий. Говоря о призыве польского политика запретить России и Белоруссии участие в крупных международных спортивных состязаниях, Джабаров напомнил, что нельзя смешивать спорт и политику. "А наши западные партнеры постоянно пытаются все это перемешать и выдать желаемое за действительное. Я думаю, то, что заявил поляк, останется без внимания серьезных политиков", - заключил первый зампред международного комитета СФ.

Ранее Глиньский в интервью изданию Polska Times выступил с инициативой исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и запретить их участие в спортивных состязаниях. По его мнению, в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе следует усилить международное давление на руководство Белоруссии и России.