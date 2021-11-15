Конкурсная комиссия отобрала пятерых кандидатов на должность мэра Краснодара

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия в понедельник в ходе двух этапов отбора определила пятерых кандидатов на должность мэра Краснодара, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В результате конкурсного отбора ими стали Андрей Назаров, Андрей Алексеенко, Дмитрий Водолацкий, Виталий Кацко и Геннадий Уфимцев. Всего в конкурсе участвовали 24 кандидата", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что Андрей Назаров - депутат Совета МО Ейский район, директор МУП МО Ейский район "Ейские тепловые сети"; Андрей Алексеенко - исполняющий обязанности главы муниципального образования г. Краснодар; Дмитрий Водолацкий - глава Западного внутригородского округа Краснодара; Виталий Кацко - управляющий партнер адвокатского бюро Краснодарского края "Сила слова"; Геннадий Уфимцев - депутат городской думы Краснодара, генеральный директор ООО Юридическое агентство "Справедливость".

По данным пресс-службы, конкурс проходил в два этапа: на первом оценивались полнота, своевременность и достоверность представленных кандидатами документов, на втором состоялись индивидуальные собеседования кандидатов, где конкурсная комиссия оценивала их профессиональные и личностные качества.

"Голосованием по этим кандидатурам запланировано на заседании городской думы 17 ноября", - добавили в пресс-службе.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов набрал 53,56% голосов и стал лидером на выборах депутатов Госдумы в своем одномандатном округе, он написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий главы города, заявление было рассмотрено и принято на заседании городской думы, назначен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. Исполняющим обязанности мэра до момента проведения конкурса был назначен бывший первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.