Дипломаты России и Турции обсудили скорейший запуск механизма "3+3" по Южному Кавказу

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и его турецкий коллега Седат Онал подтвердили актуальность запуска в ближайшее время механизма "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу.

"Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-турецкого взаимодействия на Южном Кавказе и в Центральной Азии, - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ. - В контексте нормализации отношений Баку и Еревана отмечена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подчеркнута актуальность запуска в ближайшее время регионального консультативного механизма для Южного Кавказа "3+3".

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Центральной Азии с учетом сложившейся обстановки в Афганистане. "Проведена сверка часов по ряду других вопросов, касающихся положения дел на пространстве СНГ, в частности по обстановке на Украине", - отметили на Смоленской площади.

Кроме того, российский и турецкий коллеги отметили рост многопланового взаимодействия между двумя странами.

Ранее сообщалось, что с инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе выступали лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.