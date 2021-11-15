Лавров обсудил с главой МИД Сербии планы контактов на высшем уровне и ситуацию на Балканах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Сербии Никола Селакович обсудили в понедельник по телефону планы контактов сторон на высшем уровне, а также проблематику косовского урегулирования и текущую ситуацию на Балканах.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах, положению дел в косовском урегулировании и актуальным международным вопросам. Обсуждены планы дальнейших российских контактов на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Кроме этого, министры обсудили ключевые аспекты двустороннего взаимодействия в развитие предыдущих договоренностей.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на газ для Сербии в ходе личной встречи 25 ноября. 10 октября по результатам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он рассказал, что обратился с просьбой к президенту РФ о выгодной цене на газ.