Российская межведомственная делегация прибыла в Дамаск

ДАМАСК, 15 ноября. /ТАСС/. Делегация межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни прибыла в понедельник с рабочей поездкой в столицу Сирийской Арабской Республики (САР) Дамаск. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе работы российской межведомственной делегации в Сирии особое внимание планируется уделить акциям с передачей сирийской стороне гуманитарной помощи. Предполагаются выезды в наиболее кризисные районы республики, а также совместная работа представителей министерств и ведомств РФ и Сирии в рамках расширения российско-сирийского сотрудничества", - отметили в ведомстве.

По информации Минобороны, накануне самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в САР было доставлено свыше 1,1 тыс. тонн гуманитарного груза, в том числе электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарственные препараты, продукты питания, школьные принадлежности и одежда. В министерстве уточнили, что в формировании гуманитарного груза приняли участие 72 федеральных органа исполнительной власти и 13 организаций, а также 85 субъектов РФ.

В Минобороны напомнили, что комплекс задач постконфликтного урегулирования в САР, в том числе по созданию условий для возвращения сирийских беженцев на родину, реализуется российским военным ведомством совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и организациями в соответствии с решением президента РФ.