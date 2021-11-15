Зампостпреда: РФ не видит необходимости поднимать тему миграционного кризиса в ООН

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Миграционный кризис на границе между Белоруссией и Польшей является преимущественно темой для Европейского союза, РФ не видит необходимости поднимать этот вопрос на площадках ООН. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вопрос-то в общем-то заключается больше в проблемах внутри ЕС, - отметил дипломат. - Как вы знаете, на польской стороне границы находятся войска, мигрантов не пускают внутрь. Это в общем-то противоречит нормам Евросоюза, принципам, которые тут уже давно применяются в других ситуациях. И ООН здесь абсолютно ни при чем, поэтому выносить это, скажем, на какие-то ооновские площадки типа Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи нет абсолютно никакой необходимости".