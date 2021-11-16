Лавров и глава Комиссии Афросоюза обсудят укрепление стратегического партнерства

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник в Москве встречу с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, который будет находиться в Москве с рабочим визитом с 16 по 18 ноября.

Основное внимание, как ожидается, стороны уделят вопросам реализации подписанного на полях саммита Россия - Африка в 2019 году Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве.

Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров и Факи Махамат планируют обсудить задачи дальнейшего укрепления стратегического партнерства России и Африканского союза, "в том числе в таких областях, как поддержание мира, обеспечение безопасности, подготовка кадров, а также развитие образования, науки и технологий".

Это не первая встреча Лаврова и Факи Махамата. Так, в рамках поездки главы российского дипведомства по странам Африки в марте 2018 года состоялись переговоры сторон в Аддис-Абебе, где находится штаб-квартира Африканского союза.

Как указывал президент РФ Владимир Путин, Россию и африканские государства связывают традиционно дружественные, проверенные временем отношения. По его словам, "развитие и упрочение взаимовыгодных связей с африканскими странами и их интеграционными объединениями - в числе российских внешнеполитических приоритетов".

Решение африканских проблем

Африка сталкивается с пиратством, терроризмом, проблемой внутренней и внешней миграции, распространением наркотиков и другими вызовами. Положение дел во многих регионах континента остается нестабильным из-за неурегулированности политических и социально-экономических кризисов. Это касается в том числе таких стран, как Мали, Ливия, Сомали, Судан и Эфиопия.

Африканский союз стремится внести свой вклад в урегулирование ситуации на континенте и в 2015 году принял план действий под названием "Повестка дня 2063", который нацелен на использование потенциала Африки во благо африканцев путем глубинной социально-экономической трансформации. В ноябре 2018 года начал работать Фонд Африканского союза за мир, который занимается предотвращением кризисных ситуаций на континенте.

Как отмечал Лавров, урегулирование конфликтов на Африканском континенте требует комплексного подхода. Вместе с тем глава МИД РФ обращал внимание на принцип "африканским проблемам - африканское решение", когда сами африканцы, стороны соответствующих конфликтов при поддержке субрегиональных организаций и общеконтинентального форума Африканского союза определяют пути продвижения к достижению согласия, "а международное сообщество, проявляя полное уважение к подходам, которые сами африканцы вырабатывают, будет оказывать им моральную, политическую, материальную поддержку и содействие в виде организации миротворческих операций".

Лавров подчеркивал, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН, как партнер африканцев в целом ряде форматов, в том числе в формате Международной конференции по региону Великих озер, будет делать все для продвижения именно такого комплексного, эффективного подхода.

Не менее важной проблемой для Африканского континента является борьба с пандемией. С ее начала на континенте выявлено 8 531 720 инфицированных коронавирусом, 219 314 человек умерли.

Как сообщил глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти, страны Африки продолжают испытывать трудности в доступе к вакцинам от коронавируса, в результате прививки от COVID-19 получили лишь 6,6% населения континента. На остроту ситуации с вакцинацией в Африке указывал и гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, около 80 стран, половина из которых находятся в Африке, не смогут без помощи мирового сообщества достичь поставленной Всемирной организацией здравоохранения цели вакцинировать до конца нынешнего года от нового коронавируса не менее 40% населения.

Саммит Россия - Африка

Наверняка не останется без внимания и вопрос проведения второго саммита Россия - Африка, который, как ожидается, пройдет в 2022 году в одной из стран африканского континента. Лавров отмечал, что Россия вместе с африканскими друзьями занимается подготовкой этого крупного мероприятия. Прошлая встреча в верхах собрала представителей всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне.

Посол РФ по особым поручениям Олег Озеров на недавней презентации в ТАСС доклада "Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России" сообщил, что многие страны Африки выразили желание принять участие в новом саммите с Россией.