Зампостпреда России прокомментировала резолюцию СБ ООН по Сомали

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Упоминание в резолюции Совета Безопасности ООН по Сомали параграфов по Джибути и Эритрее не имеет никакого отношения к сомалийскому санкционному режиму. Об этом заявила в понедельник заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совбеза.

"Российская Федерация воздержалась по подготовленному Великобританией проекту резолюции Совета Безопасности о продлении санкционного режима в отношении Сомали, - сказала Евстигнеева. - Сожалеем, что Совету Безопасности вновь не удалось прийти к консенсусу, хотя такая перспектива была вполне осязаема".

Российская сторона не согласна с сохранением в документе параграфов по Джибути и Эритрее. "Санкции в отношении Эритреи были сняты Советом Безопасности еще в 2018 году, - отметила дипломат. - Ситуация в отношениях между Джибути и Асмэрой не представляет угрозы международному миру и безопасности". По словам зампостпреда РФ, урегулирование остающихся между этими странами спорных вопросов лежит в плоскости двусторонней дипломатии. "Эти оценки уже на протяжении четырех лет воспроизводит генсекретарь ООН в ежегодных докладах Совету Безопасности", - указала Евстигнеева.

"Исходим из того, что вышеуказанные положения устарели и не имеют никакого отношения к сомалийскому санкционному режиму, - подчеркнула дипломат. - Сожалеем, если их сохранение в документе Совета Безопасности преследует двусторонние цели отдельных членов совета или используется как средство давления на "неугодных". В этом контексте осуждаем также практику применения или угроз применения незаконных односторонних санкций".