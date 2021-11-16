Спикер заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш ушел в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области во вторник на внеочередном заседании большинством голосов приняли отставку спикера Владимира Мякуша, возглавлявшего региональный парламент последние 16 лет.

"Постановление принято. Благодарю вас всех за совместную работу", - сказал по итогам голосования Мякуш.

Свою отставку Мякуш объяснил собравшимся тем, что решил сменить род занятий. "Это осознанное решение. Я проработал на этой работе 23 года ", - сказал он, добавив, что станет советником губернатора региона.

Мякушу 73 года. Он окончил инженерно-строительный факультет ЧПИ. Работал на разных должностях в промышленности, строительстве, сфере соцкультбыта. В 1998 году впервые был избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области, председателем заксобрания избирался пять раз (июнь 2005, декабрь 2005, октябрь 2010, сентябрь 2015, сентябрь 2020), до этого момента был первым заместителем председателя.