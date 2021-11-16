Спикером заксобрания Челябинской области избран первый зампредседателя Александр Лазарев

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области во вторник на внеочередном заседании единогласно избрали новым спикером Александра Лазарева, занимавшего должность первого заместителя председателя.

Ранее в отставку ушел возглавлявший региональный парламент последние 16 лет Владимир Мякуш.

"Александр Владимирович, поздравляю! Вы единогласно избраны председателем заксобрания", - сказал по итогам голосования Мякуш.

По официальным данным, Лазареву 47 лет. В 2007 году он окончил Челябинский государственный университет, получив квалификацию специалиста по социальной работе. С ноября 2015 года по сентябрь 2020 года был главой Южноуральского городского округа. Избран депутатом законодательного собрания Челябинской области 13 сентября 2020 года.