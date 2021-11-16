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Спикером заксобрания Челябинской области избран первый зампредседателя Александр Лазарев

До него эту должность 16 лет занимал Владимир Мякуш

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области во вторник на внеочередном заседании единогласно избрали новым спикером Александра Лазарева, занимавшего должность первого заместителя председателя.

Ранее в отставку ушел возглавлявший региональный парламент последние 16 лет Владимир Мякуш.

"Александр Владимирович, поздравляю! Вы единогласно избраны председателем заксобрания", - сказал по итогам голосования Мякуш.

По официальным данным, Лазареву 47 лет. В 2007 году он окончил Челябинский государственный университет, получив квалификацию специалиста по социальной работе. С ноября 2015 года по сентябрь 2020 года был главой Южноуральского городского округа. Избран депутатом законодательного собрания Челябинской области 13 сентября 2020 года.

Теги
РоссияЧелябинская область
Спикер заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш ушел в отставку
Он возглавлял региональный парламент на протяжении 16 лет
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