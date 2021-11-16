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Источник: консультации России и США по двусторонним вопросам пройдут 17 ноября в Вене

В частности, речь идет о визовых вопросах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российско-американские консультации по двусторонним вопросам, в том числе визовым, пройдут в очном формате 17 ноября в Вене. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник.

"Встреча состоится завтра в Вене", - сообщил собеседник агентства.

Ранее представители РФ и США договорились провести специализированные консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что предстоящая встреча пройдет на уровне старших должностных лиц, отвечающих за двусторонние отношения.

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