Мезенцев: гуманитарные формулы и принципы мало что значат для Евросоюза

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ситуация на белоруской границе показывает, что гуманитарные формулы и принципы на самом деле мало что значат для Евросоюза. Такое мнение высказал во вторник госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Тысячи людей на границе со странами Евросоюза, и вот сейчас в определенной степени это момент истины для европейцев. Что стоят и что значат те гуманитарные формулы, защита прав человека, культурализма, готовности помочь и держать двери открытыми, что они значат? Последние дни показывают, что мало что значат даже для самых активных так называемых европейских грантов", - сказал он.

Мезенцев отметил, что белорусская сторона старается оказывать гуманитарную помощь беженцам. "Но они же идут не в Беларусь, и они идут не в Россию, и даже не в Польшу", - подчеркнул он. "И конечно желаем, чтоб это как можно быстрее все разрешилось", - добавил госсекретарь.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.