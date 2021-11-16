Золотова попросили дать оценку законопроекту об охране школ Росгвардией

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (фракция "Справедливая Россия - За правду") просит директора Росгвардии Виктора Золотова дать оценку законопроекту справороссов, наделяющему ведомство полномочиями по охране детских садов, школ и колледжей. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова указывает, что для недопущения повторения трагедии, произошедшей в мае в Казани, где бывший ученик гимназии № 175 устроил в ней стрельбу, и других трагедий, фракция справороссов весной подготовила законопроект, которым предлагается наделить войска Росгвардии "новым полномочием - обеспечить охрану дошкольных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций".

"Прошу вас ознакомиться с данным документом, разработанным в порядке реализации права законодательной инициативы, и дать ему свою оценку", - говорится в обращении.

По словам парламентария, в настоящее время образовательные организации охраняют на договорной основе частные охранные предприятия, "которые зачастую оформляют на работу в школу формально лицензированного охранника, но фактически эти функции выполняют совершенно другие люди, не имеющие лицензии, подготовки". "Единственное, что они могут сделать в критической ситуации, нажать на тревожную кнопку, что является недостаточным для обеспечения безопасности обучающихся и педагогов. За те несколько минут, пока полиция приедет на помощь, может произойти непоправимая трагедия", - отмечает Лантратова в обращении. По ее словам, охрана "зданий с массовым пребыванием детей требует не просто тревожной кнопки, а целого комплекса мер безопасности, обеспечиваемого специализированным ведомством".