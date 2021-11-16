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Золотова попросили дать оценку законопроекту об охране школ Росгвардией

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению указывает, что для недопущения повторения трагедий фракция справороссов подготовила законопроект, которым предлагается наделить войска Росгвардии полномочием обеспечить охрану образовательных организаций

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (фракция "Справедливая Россия - За правду") просит директора Росгвардии Виктора Золотова дать оценку законопроекту справороссов, наделяющему ведомство полномочиями по охране детских садов, школ и колледжей. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова указывает, что для недопущения повторения трагедии, произошедшей в мае в Казани, где бывший ученик гимназии № 175 устроил в ней стрельбу, и других трагедий, фракция справороссов весной подготовила законопроект, которым предлагается наделить войска Росгвардии "новым полномочием - обеспечить охрану дошкольных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций".

"Прошу вас ознакомиться с данным документом, разработанным в порядке реализации права законодательной инициативы, и дать ему свою оценку", - говорится в обращении.

По словам парламентария, в настоящее время образовательные организации охраняют на договорной основе частные охранные предприятия, "которые зачастую оформляют на работу в школу формально лицензированного охранника, но фактически эти функции выполняют совершенно другие люди, не имеющие лицензии, подготовки". "Единственное, что они могут сделать в критической ситуации, нажать на тревожную кнопку, что является недостаточным для обеспечения безопасности обучающихся и педагогов. За те несколько минут, пока полиция приедет на помощь, может произойти непоправимая трагедия", - отмечает Лантратова в обращении. По ее словам, охрана "зданий с массовым пребыванием детей требует не просто тревожной кнопки, а целого комплекса мер безопасности, обеспечиваемого специализированным ведомством".

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