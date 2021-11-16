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Генпрокурор Краснов заявил, что большинство нарушений на выборах в Госдуму были пресечены

Он считает, что "этому способствовало трехдневное голосование и внедрение в избирательный процесс современных технологий"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Большинство нарушений на выборах депутатов Государственной думы были пресечены, заявил во вторник генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Одной из важнейших задач в текущем году было надзорное сопровождение проводимых в стране выборов. Мы взаимодействовали с Центральной избирательной комиссией, другими уполномоченными органами, все проверки проводили максимально открыто. Абсолютное большинство выявленных нарушений были оперативно пресечены и не ограничили свободное волеизъявление граждан", - сказал он на правительственном часе в Госдуме.

Генпрокурор считает, что "этому во многом способствовало трехдневное голосование, внедрение в избирательный процесс современных технологий и, в частности, предусмотренной законом возможности проведения в семи крупных регионах дистанционного голосования, в полной мере отвечающего принципам свободы и демократии".

Краснов назвал прошедшие выборы главным политическим событием года, потребовавшим от всех государственных структур значительного сосредоточения сил.

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