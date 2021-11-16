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Минобороны России и Белоруссии усиливают взаимодействие на фоне обстановки в Европе

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что Москва и Минск проводят совместные военные учения и расширяют объемы военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Военно-политическая ситуация в Европе требует усиления взаимодействия оборонных ведомств РФ и Белоруссии. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу "Россия-24" государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Реалии военно-политической обстановки [в Европе] таковы, что это требует куда более плотного взаимодействия оборонных ведомств, совместного анализа и обмена той информацией, которой располагают министерства обороны", - сказал он.

Мезенцев подчеркнул, что Москва и Минск подтверждают нацеленность на такую работу, в частности, проводя совместные военные учения и расширяя объемы военно-технического сотрудничества.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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