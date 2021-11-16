Захарова: отдельные страны продолжают подменять понятия вместо борьбы с терроризмом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Некоторые страны в своих корыстных целях продолжают заниматься подменой понятий вместо настоящей борьбы с терроризмом, в этих условиях СМИ играют особую роль в противодействии дезинформации. Об этом говорится обращении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой к участникам XVII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.

"Терроризм продолжает оставаться одной из главных угроз мира и безопасности самим основам в современной цивилизации. <...> К сожалению, мы вынуждены констатировать, что некоторые страны продолжают пытаться делить террористов на "хороших" и "плохих", выдумывать в их отношении различные эвфемизмы, заниматься подменой понятий, прикрываясь мнимыми гуманистическими концепциями в духе противодействия насильственному экстремизму и необходимости заботы о его жертвах с целью оправдания вмешательства во внутренние дела других государств", - отмечается в обращении, которое зачитал заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов.

Захарова подчеркнула, что на СМИ возлагается особая ответственность, поскольку они находятся "на передовой в борьбе с идеологией терроризма". По ее словам, дать эффективный отпор этой угрозе можно только коллективными усилиями, объединяя общество на всех уровнях. "Сегодня на массмедиа лежит огромная ответственность по информированию граждан об угрозе терроризма, о сплочении общества, о предотвращении распространения экстремистских и террористических идей, призывов к ненависти и насилию", - указала дипломат.

Она добавила, что российское дипведомство стремится и дальше развивать взаимодействие с профессионалами журналистки в целях "искоренения этого безусловного зла". "В цифровую эпоху как никогда востребован подход к предоставлению достоверной информации, борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями, которые подрывают стабильность и информационную безопасность государства", - заключила официальный представитель МИД РФ.