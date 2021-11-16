Лавров заявил, что отношения России с Африканским союзом находятся на подъеме

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Африканского союза развиваются в различных областях и находятся на подъеме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая во вторник переговоры с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

"Наши отношения с Африканским союзом находятся на подъеме и развиваются в разных областях, что подтвердилось на первом в истории саммите Россия - Африка в октябре 2019 года в Сочи. Мы с вами тесно сотрудничали с тех пор в самых разных форматах и совсем недавно вместе участвовали в конференции по Ливии, которая состоялась в Париже", - сказал Лавров.

По его словам, сегодня у сторон есть прекрасная возможность рассмотреть весь спектр отношений, посмотреть, как можно продвигаться вперед в контексте выполнения решений сочинского саммита и подготовки второй встречи лидеров России и африканских стран, а также обсудить двустороннее взаимодействие в ООН.

"Мы будем очень рады послушать ваши оценки положения дел в различных конфликтных зонах на вашем континенте", - отметил Лавров и добавил, что Россия активно содействует их урегулированию. "Рассчитываем, что сегодняшние переговоры помогут делать это более эффективно", - сказал он.

Лавров убежден, что визит Мусы Факи Махамата позволит существенно продвинуть вперед отношения РФ и государств Африки.