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Краснов заявил, что систему наказаний "продолжает лихорадить"

Генпрокурор России отметил, что об этом свидетельствуют новые факты насилия над заключенными
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов Сергей Бобылев/ТАСС
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новые факты насилия над заключенными свидетельствуют о том, что уголовно-исполнительную систему "продолжает лихорадить". Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, он взял на личный контроль исполнение требований прокуратуры по итогам проверок таких случаев. "К сожалению, события текущего года показывают, что уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить. Об этом свидетельствует и практика прокурорского надзора. Только за 9 месяцев в учреждениях УИС выявлено свыше 103 тыс. нарушений закона", - сообщил Краснов.

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