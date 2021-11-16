Краснов заявил, что систему наказаний "продолжает лихорадить"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новые факты насилия над заключенными свидетельствуют о том, что уголовно-исполнительную систему "продолжает лихорадить". Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, он взял на личный контроль исполнение требований прокуратуры по итогам проверок таких случаев. "К сожалению, события текущего года показывают, что уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить. Об этом свидетельствует и практика прокурорского надзора. Только за 9 месяцев в учреждениях УИС выявлено свыше 103 тыс. нарушений закона", - сообщил Краснов.