Косачев: в мире до сих пор нет всеобъемлющей конвенции по противодействию терроризму

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Всеобъемлющей конвенции по противодействию терроризму в мире до сих пор нет, об этом заявил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, выступая на XVII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.

"После 2010 года не было ни одной конвенции. Последние 10-12 лет человечество к этой теме на уровне международно-правовых инструментов обратиться не смогло. И что характерно, так и не появилось универсальной всеобъемлющей конвенции противодействия терроризму. Ее нет", - заявил сенатор.

По его словам, такой конвенции нет не потому, что кто-то недорабатывает, "а потому что, как оценивают эксперты, в международно-правовой практике в общей сложности насчитывается до 300 различных определений терроризма", каждое из которых имеет право на существование и отражает определенный аспект этой проблемы.

"Но объединить все это воедино, тем более провести черту, где заканчивается, предположим, национально-освободительная борьба и где начинается терроризм, достаточно трудно. В силу этого очень многое предстоит сделать на уровне теоретических обсуждений проблемы международного терроризма. Тем более когда мы говорим о нем как о международном явлении", - сказал парламентарий.

Политик отметил, что террористическая угроза в последние десятилетия не снижается, а только нарастает и приобретает новые измерения. "Последняя из них - как нам жить с государством талибов в Афганистане (движение "Талибан", запрещено в РФ). Эта тоже тема, требующая осмысления, в том числе с участием журналистов", - подчеркнул Косачев.

Журналист и этика

Вице-спикер Совфеда также полагает, что требует актуализации разработанный в 2001 году кодекс этических принципов работы журналистов. "Я бы в качестве удачного примера подхода к этой теме [этических аспектов освещения терактов журналистами] вспомнил свод этических принципов журналистов, который был разработан Российским союзом журналистов в 2001 году. Но опять же хотел бы всем вам напомнить, что это было в 2001 году, прошло с тех пор 20 лет. И с учетом того, что эта ситуация стремительно меняется, я бы вас призвал подумать, насколько этот документ сохраняет свою актуальность", - сказал Косачев, обращаясь к участникам конференции.

Он подчеркнул, что в свое время этот документ был в высшей степени актуальным. "Но 20 лет - это 20 лет. И, возможно, стоило бы даже в рамках этой конференции обратиться к этому документу и попробовать его адаптировать к современным реалиям", - предложил парламентарий.

Косачев также обратил внимание на то, что очень часто тему "СМИ - антитеррор" воспринимают только в контексте того, как журналисты должны или не должны освещать теракты. Однако этого, по его словам, недостаточно. "Мне представляется, что участие СМИ в противодействии терроризму - это в большей степени совершенно другое измерение данной проблемы. Это профилактика, это предотвращение терактов, это недопущение распространения радикальных идей в восприимчивых к этому средах. И здесь роль СМИ переоценить трудно", - сказал вице-спикер Совфеда.

Он считает неправильным, когда вспоминают о задачах антитеррора только после совершенных террористических актов. Эта работа, полагает политик, "должна быть организована на ежедневной, на ежечасной основе, чтобы радикализация молодежи или определенных культурных сред, часто связанных с определенными религиозными убеждениями, не получала широкого распространения".