Лавров назвал лицемерием обвинения США об испытании Россией вооружений в космосе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. США вместо голословных обвинений в адрес России об испытаниях вооружений в космосе должны сесть за стол переговоров и обсудить свои озабоченности в этой области. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы бы предпочли, чтобы США вместо голословных обвинений все-таки конкретно сели за стол переговоров и обсудили свои озабоченности в связи с тем договором, который Россия и Китай предлагают для предотвращения этой гонки вооружений и который США не могут принять. Нам бы было очень интересно послушать не отговорки, а конкретную аргументированную позицию. Мы к этому готовы", - сказал он.

Глава МИД РФ указал, что заявления Вашингтона о том, что Москва якобы создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, являются лицемерными. "Фактов никаких нет", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, США призывают РФ разработать некие универсальные нормы для освоения космического пространства, но при этом игнорируют инициативу России и Китая о подготовке договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. "Просто игнорируют, настаивая на разработке каких-то правил, универсальных норм поведения", - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что сами США при этом самым активным образом развивают гонку вооружений в космосе. "В 2020 году они создали космическое командование, приняли стратегию по космосу, одна из главных целей этой стратегии сформулирована как создание комплексного военного преимущества в космическом пространстве, - добавил Лавров. - Для реализации этой стратегии, такие факты были и до того, как она была одобрена, Пентагон без всякого оповещения кого бы то ни было испытывает на орбите ударно-боевые средства, включая вывод на орбиту средства противоракетной обороны. Эту угрозу неоднократно комментировал президент России, подчеркивая, что это будет совершенно другая ситуация в сфере безопасности, когда постоянно над головой у той или иной страны будут находится ударные вооружения".

По версии Космического командования Вооруженных сил США, РФ 15 ноября провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что "привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите". Как утверждается в заявлении, Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран". По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон намерен вместе со своими союзниками дать ответ на приписываемые России действия.