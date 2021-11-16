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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Лавров назвал лживыми заявления Науседы о якобы причастности РФ к миграционному кризису

Президент Литвы ранее выступил с утверждением, что некоторые мигранты с Ближнего Востока приезжают в Белоруссию через Москву
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров назвал ложью заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы причастности России к миграционного кризису на белорусской границе.

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"При всем уважении к президентам суверенных государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: "За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы". Ни единого факта не приводится", - указал министр на пресс-конференции во вторник.

Науседа в понедельник выступил с утверждением, что некоторые мигранты с Ближнего Востока приезжают в Белоруссию через Москву.

Ранее президент России Владимир Путин называл обвинения в адрес РФ о якобы причастности к ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, попытками переложить проблемы "с больной головы на здоровую". По его словам, Москва не имеет к этому никакого отношения, а страны Запада ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящее.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты из стран Ближнего Востока, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, целью которых являются страны ЕС, подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЛитваРоссияНауседа, ГитанасСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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