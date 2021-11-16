Путин и Лукашенко продолжили обмен мнениями по миграционному кризису

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение по поводу миграционного кризиса. Как сообщает во вторник пресс-служба Кремля, новый телефонный разговор лидеров состоялся с учетом прошедшей накануне беседы Лукашенко с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

"Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза - с учетом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.