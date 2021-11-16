Врио вице-губернатора Владимирской области отстранят от работы в связи с делом о взятке

ВЛАДИМИР, 16 ноября. Врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, задержанного по подозрению в получении взятки в 600 тыс. рублей, отстранят от должности на время проведения следствия. Об этом сообщил журналистам во вторник врио губернатора региона Александр Авдеев.

"Поставит точку суд, но кадровые решения, безусловно, последуют гораздо раньше. Документы поступят из следственных органов в администрацию, и будет принято решение", - сказал Авдеев, отвечая на вопрос о возможном отстранении от должности Вишневского.

Во вторник следственный комитет сообщил о задержании врио вице-губернатора Григория Вишневского, подозреваемого в совершении преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере").

По версии следствия, Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере образования, а также при заключении и исполнении других контрактов. В период с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство Вишневский получил незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 600 тыс. рублей. При получении очередной части взятки он был задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Преступление было выявлено и задокументировано сотрудниками управления ФСБ по Владимирской области. О задержании Вишневского стало известно в ночь на вторник. Как сообщил ТАСС источник во властных структурах, в понедельник в администрации региона прошли следственные мероприятия.

Григорий Вишневский был назначен врио вице-губернатора, курирующим социальное развитие региона, 18 марта 2021 года, его назначил действующий на тот момент губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. В конце сентября Сипягин написал заявление о досрочной отставке с поста губернатора в связи с переходом на работу депутатом Госдумы - 4 октября его отставку принял президент России Владимир Путин. Согласно данным на сайте администрации Владимирской области, Григорий Вишневский родился в 1977 году в Находке Приморского края. Работал на различных должностях в органах местного самоуправления, федеральных органах государственной власти, аппарате правительства России.