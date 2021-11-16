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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Чижов: происходящее на белорусско-польской границе не делает чести ни Польше, ни ЕС

Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сложившаяся ситуация на польско-белорусской границе не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу. Сплотивший страны ЕС вокруг Варшавы миграционный кризис должен был купировать проблему с беженцами, но этого не произошло, заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Казалось бы, вот этот вот кризис на границе, который поневоле сплотил Евросоюз вокруг Варшавы, должен был как-то эту ситуацию купировать и минимизировать, но, к сожалению, видимо чувство меры в Польше не всем свойственно. По крайней мере то, что действительно сейчас происходит на [польско-белорусской] границе не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу, ни всем сопричастным к этой цепочке событий", - сказал он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Теги
БелоруссияРоссияПольшаЧижов, Владимир АлексеевичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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