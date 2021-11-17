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Кабмин утвердил перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий

C точки зрения географии список не изменился, уточнили в правительстве
Мурманск Лев Федосеев/ТАСС
Описание
Мурманск
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило обновленный вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале кабмина.

"Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992-1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с точки зрения географии список не изменился. Кроме того, жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации.

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