Секретари Совбезов стран СНГ обсудят угрозы безопасности, идущие с территории Афганистана

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Секретари Советов безопасности (СБ) стран СНГ в числе прочих тем обсуждают на ежегодной встрече в Москве угрозы безопасности, исходящие с территории Афганистана. Об этом в среду сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"В центре внимания участников заседания - угрозы безопасности государств СНГ, исходящие с территории Афганистана, вопросы сотрудничества в сфере миграции, проблемы, связанные с развитием биотехнологий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также на встрече будут обсуждаться планы взаимодействия в области гуманитарного реагирования и противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Сообщается, что представители СБ Азербайджана и Армении Рамиль Усубов и Армен Григорян принимают участие во встрече.

"В Москве началась девятая ежегодная встреча секретарей Советов безопасности государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ). В ней принимают участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамиль Усубов, секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян <…>", - говорится в сообщении.

Во встрече также принимают участие секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, помощник президента, секретарь Совбеза Казахстана Асет Исекешев, секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов, секретарь Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзода, зампред кабмина, секретарь Совбеза Туркменистана Чарымырат Аманов, секретарь Совбеза Узбекистана Виктор Махмудов, а также представители Молдавии, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские ВС начали наступление вглубь территории республики. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за происходящее на Ереван, обвинив армянские ВС в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.