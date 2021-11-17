Патрушев: стратегические отношения между странами СНГ прошли проверку на прочность

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Стратегические отношения стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) выдержали проверку на прочность в условиях пандемии, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.
"Считаем, что в непростых условиях пандемии коронавируса стратегические отношения между нашими странами прошли проверку на прочность", - заявил Патрушев в среду на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ. По его мнению, "этому способствовали совместно предпринимаемые меры и тесное взаимодействие".
Секретарь СБ РФ констатировал, что государства Содружества "активно наращивали сотрудничество по линии обеспечения международной безопасности".
Отдельно Патрушев выделил работу по пресечению противоправных действий в цифровой среде. "Национальным координационным центром по реагированию на компьютерные инциденты совместно с профильными органами партнеров по Содружеству на постоянной основе проводится раннее предупреждение целевых атак, пресечение распространения вредоносного программного обеспечения, противодействие другим типам атак на информационные ресурсы", - отметил секретарь российского Совбеза. Он уточнил, что "такая деятельность также осуществляется и в рамках консультационного координационного центра Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)".
Страны СНГ за прошедший год организовали системную работу по преодолению последствий пандемии, заявил Патрушев. "За прошедший год нашими государствами налажена системная работа по преодолению социально-экономических последствий пандемии", - указал он.
Так, отметил Патрушев, странами уже реализуется первый этап Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. "Документ включает положения, направленные в том числе на обеспечение цифровизации национальных экономик, активизацию сотрудничества в сфере инноваций, содействие транзитным грузоперевозкам, развитие взаимной торговли товарами и услугами, обеспечение работы национальных платежных систем", - перечислил он.
В целом же в период пандемии первоочередными задачами для СНГ стали "наращивание многостороннего взаимодействия и демонстрация единства подходов стран Содружества в борьбе с болезнью", констатировал секретарь СБ РФ. Входящие в объединение государства оказывали друг другу всемерную помощь в этой сфере.
Как напомнил Патрушев, Россия безвозмездно направляла партнерам по СНГ вакцины, тест-наборы лабораторной диагностики, медикаменты, средства индивидуальной защиты. "В настоящее время вакцины российского производства активно используются в странах Содружества, - сказал он. - Вакцина "Спутник V" зарегистрирована во всех странах СНГ, кроме Украины. В Белоруссии, Казахстане и Узбекистане запущено ее производство".
"Путешествую без COVID-19"
Секретарь Совбеза РФ обратил внимание на то, что в целях борьбы с коронавирусом была реализована евразийская цифровая инициатива "Путешествую без COVID-19", к которой подключены все государства - члены Евразийского экономического союза, а также Узбекистан, который является наблюдателем в ЕАЭС.
Разработана специальная программа, которая устанавливается на телефон и используется гражданами в поездках, рассказал Патрушев. К этому приложению подключены более двух тысяч лабораторий из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
"Использование приложения повышает удобство для пользователей, снижает риск предоставления недостоверных сведений о результатах тестирования, фактически выступает в качестве инструмента для отслеживания, контроля и подтверждения результатов тестирования пассажиров", - подытожил секретарь СБ РФ.
Приложение "Путешествую без COVID-19" создано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, чтобы позволить людям, не заразившимся коронавирусом, перемещаться между государствами ЕАЭС в период пандемии. Его можно скачать в магазинах App Store или Google Play.
Новые вызовы
Появление новых инфекций и развитие генной инженерии требуют выработки единых правил биологической безопасности на пространстве СНГ, считает Патрушев.
По его словам, предупреждение угроз биологической безопасности является сейчас "приоритетной задачей на самом высоком государственном уровне". Среди биологических рисков секретарь СБ РФ назвал "опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах и развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях".
"Следствием этого процесса является устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней и пандемий. И в этой связи требуется выработка единых правил поведения на едином эпидемиологическом пространстве Содружества Независимых Государств", - сказал Патрушев.
Борьба с ЧС
Патрушев остановился также на вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он обратил внимание на данные ООН, согласно которым за последние 20 лет количество зарегистрированных бедствий природного и техногенного характера возросло, по самым скромным оценкам, в два раза.
"Изменение климата на планете, экологические проблемы, урбанизация, а также старение инфраструктуры усугубляют эти негативные тенденции, что в свою очередь резко увеличивает масштабы потерь и нарушает условия жизнедеятельности населения на значительных территориях. Возрастают техногенные риски, которые приводят к серьезным авариям", - сказал секретарь Совбеза.
По его словам, последствия крупномасштабных катастроф могут быть таковы, "что даже самым развитым государствам будет тяжело справиться с ними в одиночку". В связи с этим приобретает особую актуальность совершенствование национальных систем предупреждения и ликвидации ЧС и формирование эффективных международных механизмов оказания взаимопомощи в этой сфере.
"Полагаю, что у нас на пространстве СНГ существуют хорошие предпосылки для объединения усилий в целях совместного решения этих задач", - заключил Патрушев.
Борьба с терроризмом
Страны СНГ провели мероприятия по перекрытию каналов перемещения граждан из стран с повышенной террористической активностью.
"Нашими правоохранительными органами и специальными службами предпринимались необходимые меры для недопущения дестабилизации ситуации на территории стран Содружества", - сказал он. Патрушев подчеркнул, что "проведены оперативно-профилактические мероприятия по пресечению вербовки, перекрытию каналов перемещения граждан с территорий стран с повышенной террористической активностью".
Ситуация в Афганистане
Патрушев призвал пресекать попытки США закрепиться в центральноазиатских странах СНГ под предлогом ухудшения обстановки в Афганистане.
"Особо важно не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков. Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ. Такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне", - сказал он.
Патрушев указал, что сейчас как никогда важно объединить усилия в рамках Содружества Независимых Государств для слаженной и конструктивной работы на афганском направлении. Необходимо иметь ясную картину происходящего в Афганистане, понимать, с какими проблемами работать в первую очередь, предлагать выверенные решения, которые будут способствовать поэтапному урегулированию внутриафганского кризиса, включая создание условий для национального примирения и экономического восстановления, перечислил секретарь СБ России.
События в Афганистане пойдут по катастрофическому сценарию, если талибам ("Талибан" запрещено в РФ) не удастся нормализовать ситуацию. "Афганская тематика в этом году особенно актуальна в связи с приходом к власти талибов, что стало закономерным финалом двадцати лет безответственной политики США и их союзников", - сказал Патрушев.
"Сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка - как в военно-политическом, так и в социально-экономическом отношении. Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу - оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод", - считает секретарь СБ РФ.
Угрозы в сфере кибербезопасности
Патрушев заявил о стремительном росте угроз в современном мире в сфере кибербезопасности.
"Сегодня мы отмечаем стремительный рост угроз национальной безопасности, связанных с преступным использованием информационно-коммуникационных технологий. Растет число преступлений, связанных с несанкционированным доступом к информации и банковским счетам, распространением вредоносных вирусов и противоправной информации", - сказал он в среду на встрече секретарей совбезов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве.
По его словам, все чаще фиксируются попытки вмешательства в работу государственных и финансовых систем, управляемых при помощи компьютерных технологий. "Трансграничный характер указанных угроз, возможность совершать компьютерные атаки с территорий третьих стран диктуют необходимость повышения эффективности сотрудничества в данной области", - подчеркнул секретарь российского Совбеза.
Резюмируя свое выступление на встрече, Патрушев сказал, что по всем прозвучавшим вопросам будут намечены скоординированные меры для взаимодействия компетентных органов стран СНГ в 2022 году. Доклады и выступления будут обобщены в специальном сборнике для использования в дальнейшей работе.