Патрушев: стратегические отношения между странами СНГ прошли проверку на прочность

"Считаем, что в непростых условиях пандемии коронавируса стратегические отношения между нашими странами прошли проверку на прочность", - заявил Патрушев в среду на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ. По его мнению, "этому способствовали совместно предпринимаемые меры и тесное взаимодействие".

Секретарь СБ РФ констатировал, что государства Содружества "активно наращивали сотрудничество по линии обеспечения международной безопасности".

Отдельно Патрушев выделил работу по пресечению противоправных действий в цифровой среде. "Национальным координационным центром по реагированию на компьютерные инциденты совместно с профильными органами партнеров по Содружеству на постоянной основе проводится раннее предупреждение целевых атак, пресечение распространения вредоносного программного обеспечения, противодействие другим типам атак на информационные ресурсы", - отметил секретарь российского Совбеза. Он уточнил, что "такая деятельность также осуществляется и в рамках консультационного координационного центра Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)".

Страны СНГ за прошедший год организовали системную работу по преодолению последствий пандемии, заявил Патрушев. "За прошедший год нашими государствами налажена системная работа по преодолению социально-экономических последствий пандемии", - указал он.

Так, отметил Патрушев, странами уже реализуется первый этап Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. "Документ включает положения, направленные в том числе на обеспечение цифровизации национальных экономик, активизацию сотрудничества в сфере инноваций, содействие транзитным грузоперевозкам, развитие взаимной торговли товарами и услугами, обеспечение работы национальных платежных систем", - перечислил он.

В целом же в период пандемии первоочередными задачами для СНГ стали "наращивание многостороннего взаимодействия и демонстрация единства подходов стран Содружества в борьбе с болезнью", констатировал секретарь СБ РФ. Входящие в объединение государства оказывали друг другу всемерную помощь в этой сфере.

Как напомнил Патрушев, Россия безвозмездно направляла партнерам по СНГ вакцины, тест-наборы лабораторной диагностики, медикаменты, средства индивидуальной защиты. "В настоящее время вакцины российского производства активно используются в странах Содружества, - сказал он. - Вакцина "Спутник V" зарегистрирована во всех странах СНГ, кроме Украины. В Белоруссии, Казахстане и Узбекистане запущено ее производство".

"Путешествую без COVID-19"

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание на то, что в целях борьбы с коронавирусом была реализована евразийская цифровая инициатива "Путешествую без COVID-19", к которой подключены все государства - члены Евразийского экономического союза, а также Узбекистан, который является наблюдателем в ЕАЭС.