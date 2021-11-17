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Руденко и спецпредставитель ЕС обсудили обострение на границе Армении и Азербайджана

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар обсудили в среду по телефону эскалацию напряженности на отдельных участках армяно-азербайджанской границы.

"Обсуждалось обострение на отдельных участках армяно-азербайджанской границы. Выражена обеспокоенность имевшими место вооруженными столкновениями. Подчеркнута императивность проявления со стороны Баку и Еревана сдержанности, решения всех проблем исключительно политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении МИД РФ.

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