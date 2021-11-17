Песков: для контакта Путина, Алиева и Пашиняна необходимо согласие всех сторон

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Москва призывает стороны конфликта на армяно-азербайджанской границе к сдержанности и выступает за соблюдение трехсторонних соглашений, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, возобновление боевых действий на [армяно-азербайджанской] границе - это то, что вчера стало поводом для серьезного беспокойства, но благодаря посредническим усилиям российской стороны удалось призвать конфликтующие стороны к сдержанности", - сказал представитель Кремля.

"Российская сторона и дальше будет это делать. Мы все-таки рассчитываем, что единственный путь по стабилизации ситуации - [это] выполнение трехсторонних договоренностей", - подчеркнул Песков.

Для трехстороннего контакта Путина, Алиева и Пашиняна необходимы согласие и готовность всех сторон, заявил Песков.

Возобновление боевых действий на армяно-азербайджанской границе стало поводом для серьезного беспокойства.