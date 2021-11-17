Володин потребовал от представителей кабмина приходить на заседания Думы с QR-кодом

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания палаты в среду заявил, что представители правительства должны проходить в зал заседаний Думы, а также на заседания комитетов по QR-коду о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Данную тему поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский после того, как полномочный представитель правительства РФ в Госдуме Александр Синенко попросил заменить докладчиков по ряду правительственных законопроектов. "Когда правительство своих докладчиков утверждает или как сейчас - замена, просить, чтобы обязательно приходили в здание Государственной думы только привитые", - сказал политик.

"Уважаемые коллеги, мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие. Обращаю ваше внимание: в зал пленарных заседаний представители от правительства должны приходить с QR-кодом", - ответил Володин.

Спикер напомнил, что ранее кабмин внес законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. "С себя надо начинать", - заметил он. Володин попросил аппарат Госдумы "соответствующие решения принять в рамках пропускной системы, чтобы был QR-код на вход в Государственную думу у тех, кто идет на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и на комитеты".