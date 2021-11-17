Беглов возложил венки к памятникам русским и советским солдатам в Белграде

БЕЛГРАД, 17 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил венки к памятникам солдат Первой и Второй мировых войн в Белграде. Торжественная церемония, в которой также приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и мэр Белграда Зоран Радойичич, прошла 17 ноября в Парке освободителей сербской столицы, а также в "Русском некрополе".
"Спасибо вам, что бережете память о солдатах-освободителях. На этих кладбищах похоронены солдаты двух мировых войн. Спасибо вам, что и в этих тяжелых условиях вы бережете память о них", - сказал Беглов.
"Вспомним всех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Мы должны уважать наших предков, но также и работать над укреплением связей в будущем", - заявил Радойичич.
Беглов находится в Сербии с двухдневным визитом. В программе поездки - посещение храма св. Саввы, концерт от имени правительства Санкт-Петербурга в Народном театре Белграда, а также открытие бюста Александру Невскому в сербской столице.
Память о мировых войнах
В Сербии с большим уважением относятся к России и ее помощи в обеих мировых войнах. В сербской столице расположен комплекс "Русский некрополь", который является одним из крупнейших русских кладбищ в мире. Здесь покоятся свыше 3 тыс. русских, в том числе 627 солдат, погибших в Первую мировую войну.
При освобождении Югославии во время Второй мировой войны погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров. Потери Сербии за время оккупации составили до 30% населения - около 1,7 млн человек. Партизанское движение Югославии сыграло значительную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта в решительные моменты Второй мировой. Большие потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: только в системе лагерей смерти Ясеновац уничтожили до 700 тыс. человек.
В Сербии находятся девять больших мемориальных комплексов, посвященных советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным из них является мемориальный комплекс, посвященный освободителям Белграда. Он расположен вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции. Там покоятся останки 818 солдат Красной армии и 1 395 югославских партизан. В декабре 2020 года в Парке освободителей зажгли первый в Сербии Вечный огонь.