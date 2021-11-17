Беглов возложил венки к памятникам русским и советским солдатам в Белграде

БЕЛГРАД, 17 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил венки к памятникам солдат Первой и Второй мировых войн в Белграде. Торжественная церемония, в которой также приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и мэр Белграда Зоран Радойичич, прошла 17 ноября в Парке освободителей сербской столицы, а также в "Русском некрополе".

"Спасибо вам, что бережете память о солдатах-освободителях. На этих кладбищах похоронены солдаты двух мировых войн. Спасибо вам, что и в этих тяжелых условиях вы бережете память о них", - сказал Беглов.

"Вспомним всех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Мы должны уважать наших предков, но также и работать над укреплением связей в будущем", - заявил Радойичич.

Беглов находится в Сербии с двухдневным визитом. В программе поездки - посещение храма св. Саввы, концерт от имени правительства Санкт-Петербурга в Народном театре Белграда, а также открытие бюста Александру Невскому в сербской столице.