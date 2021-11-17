Россия и Молдавия отметили важность сохранения позиций русского языка в республике

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Москва и Кишинев подчеркнули важность сохранения позиций русского языка в образовательной и информационной сферах республики. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Молдавии Николаем Попеску.

"Говорили о значении и востребованности нашими гражданами культурно-гуманитарных проектов, отметили важность сохранения позиций русского языка в образовательной и информационной сферах Молдовы", - сказал Лавров.

"Мы встретили, мне кажется, полное понимание по этим вопросам", - добавил глава МИД РФ.