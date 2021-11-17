{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Молдавия отметили важность сохранения позиций русского языка в республике

По этому вопросу есть полное взаимопонимание, отметил глава российского МИД Сергей Лавров

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Москва и Кишинев подчеркнули важность сохранения позиций русского языка в образовательной и информационной сферах республики. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Молдавии Николаем Попеску.

"Говорили о значении и востребованности нашими гражданами культурно-гуманитарных проектов, отметили важность сохранения позиций русского языка в образовательной и информационной сферах Молдовы", - сказал Лавров.

"Мы встретили, мне кажется, полное понимание по этим вопросам", - добавил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМолдавия
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Валенса: РФ могла бы способствовать разрешению ситуации на польско-белорусской границе
По словам экс-президента Польши, "если бы Россия захотела, то сразу же был бы порядок"
Читать полностью