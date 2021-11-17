Лавров опроверг заявления об оказании Россией политического давления на Молдавию по газу

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления западных коллег об оказании РФ политического давления на Молдавию в ходе договоренностей по газу.

"Некоторые наши западные коллеги, включая заметно активизировавшегося высокого представителя Евросоюза господина [Жозепа] Борреля, комментируя эти позитивные договоренности, почему-то сочли возможным и уместным обвинять Российскую Федерацию в оказании политического давления на Молдову. Это не так", - сказал он на пресс-конференции.

По словам министра, между Россией и Молдавией установлен взаимовыгодный алгоритм совместной работы по газовому вопросу. "Когда экономические субъекты, субъекты хозяйствования, в данном случае "Газпром" и "Молдовагаз", о чем-то договариваются, значит, их устраивают условия, которые лежат в основе такой договоренности. Кстати, ровно так прокомментировала договоренности 29 октября госпожа [Майя] Санду", - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что касаемо прежних расчетов за предыдущие поставки газа, стороны договорились продолжать переговоры в рамках конкретных форматов.

Ранее "Молдовагаз" и "Газпром" согласовали продление контракта сроком на пять лет, а также урегулирование задолженности потребителей с правого берега Днестра. Молдавские власти выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями, считая их условия наиболее выгодными в текущих обстоятельствах. Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от обстановки на рынке.