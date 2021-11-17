Валенса: РФ могла бы способствовать разрешению ситуации на польско-белорусской границе

ВАРШАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия располагает большими возможностями, благодаря которым могла бы внести значительный вклад в урегулирование ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса.

"Если бы Россия захотела, то сразу же был бы порядок. Мы знаем, какая это мощь, какую она имеет силу в отношении Белоруссии и не только", - сказал он.

Как считает Валенса, Россия могла бы содействовать разрешению этого кризиса. "Но я не знаю, почему она не хочет этого сделать", - сказал он, высказав предположение, что причина в негативной оценке действий Польши или Европы. "Это приводит к нежеланию помочь", - добавил экс-президент.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

В заявлениях польских властей также звучат утверждения об участии России в текущем кризисе. Президент РФ Владимир Путин называл обвинения в адрес РФ о возможной причастности к ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, попытками переложить проблемы "с больной головы на здоровую". По его словам, Россия не имеет к этому никакого отношения, а страны Запада ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события.