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В Думу внесли законопроект о признании СМИ иноагентами только по решению суда

Сергей Миронов отметил, что на первый раз СМИ будет достаточно вынесения предупреждения со стороны Минюста

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий признание СМИ иностранным агентом только по решению суда. Об этом в среду сообщил лидер справороссов Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

"В законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму, мы предлагаем другой, более мягкий вариант. <…> Если выяснится, что СМИ получает деньги из-за рубежа, то на первый раз будет достаточно вынесения предупреждения со стороны Минюста. Если после этого финансирование не прекратится, тогда Минюст должен будет обратиться в суд с заявлением о признании такого СМИ иностранным агентом", - сказал Миронов.

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"Обращаю внимание, что решение должен принимать суд, а не чиновники. В этом суть нашей инициативы", - добавил он.

Миронов напомнил, что депутаты думской фракции СРЗП приняли решение о подготовке такого законопроекта после включения в реестр СМИ-иноагентов издания "Росбалт". "Это выглядело как внезапное и единоличное решение Минюста, хотя по логике вещей для начала чиновники должны были вынести аргументированное предупреждение. Считаю, что в законе нужно утвердить несколько четких критериев для СМИ-иноагентов, мы предлагаем это сделать как можно скорее", - заключил он.

15 октября Минюст России признал СМИ-иноагентами юридические лица изданий "Росбалт" и Republic.

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