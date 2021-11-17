В Думу внесли законопроект о признании СМИ иноагентами только по решению суда

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий признание СМИ иностранным агентом только по решению суда. Об этом в среду сообщил лидер справороссов Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

"В законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму, мы предлагаем другой, более мягкий вариант. <…> Если выяснится, что СМИ получает деньги из-за рубежа, то на первый раз будет достаточно вынесения предупреждения со стороны Минюста. Если после этого финансирование не прекратится, тогда Минюст должен будет обратиться в суд с заявлением о признании такого СМИ иностранным агентом", - сказал Миронов.