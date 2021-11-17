Мосгорсуд признал законным отказ в двух исках КПРФ об оспаривании выборов в Госдуму

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным отказ в удовлетворении двух исков КПРФ и ее членов, оспаривающих результаты электронного голосования в Госдуму в Москве. Об этом ТАСС сообщил юрист московского отделения партии Максим Сикач.

"Апелляционная коллегия не нашла оснований для удовлетворения двух наших жалоб", - сказал собеседник агентства. Таким образом, решения вступили в силу. КПРФ намерена обжаловать их в кассационной инстанции. "Безусловно, мы продолжим идти по инстанциям. Следующая - кассация", - подчеркнул Сикач.

Ранее КПРФ и ее члены подали 32 иска об оспаривании выборов. При рассмотрении они были объединены в 15 дел, по всем ним суд первой инстанции вынес отказ в удовлетворении. "На данный момент все 15 судебных решений нами обжалованы", - уточнил юрист.

Согласно опубликованной мотивировочной части одного из решений, КПРФ не смогла доказать искажение воли избирателей при электронном голосовании и опиралась в исках на не подтвержденные фактами доводы.