Путин заявил, что сотрудничество России и Узбекистана отличается глубиной и интенсивностью

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Стратегическое партнерство России и Узбекистана носит многоплановый характер, отличается глубиной и интенсивностью. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам II Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, опубликованном в среду на сайте Кремля.

"Считаю, что такой двусторонний формат имеет важное значение, крайне востребован не только для развития связей по линии субъектов Российской Федерации и областей Узбекистана, но и для укрепления всего нашего стратегического партнерства, которое отличается глубиной и интенсивностью, носит действительно многоплановый характер", - констатировал он.

Путин обратил внимание на то, что Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана, занимая второе место в его внешнеторговом обороте. "Даже в условиях пандемии наше экономическое взаимодействие продолжает развиваться", - констатировал он. Президент пояснил, что в 2020 году товарооборот между двумя странами увеличился почти на 16% и "вплотную приблизился к отметке в шесть миллиардов долларов", а за девять месяцев текущего года его прирост составил более 6%.

Большая заслуга в этом принадлежит именно межрегиональному сотрудничеству, считает глава российского государства. В числе регионов РФ, поддерживающих активные хозяйственные связи с узбекистанскими партнерами, он назвал Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Челябинскую, Московскую, Ивановскую и Самарскую области.

"Среди примеров взаимовыгодной кооперации в последние годы - сооружение Ташкентского металлургического и Кандымского газоперерабатывающего заводов, открытие в Узбекистане предприятия с участием "Ростсельмаша" по выпуску комбайнов", - напомнил президент.

Инвестиции в экономику Узбекистана

Путин указал и на то, что Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана. В настоящее время осуществляется более 150 совместных проектов, общая стоимость которых, по оценкам, превышает $14 млрд. Количество предприятий, созданных с участием российского капитала, за последние четыре года возросло в 2,5 раза и превысило 2 тыс., констатировал президент РФ.

Он, в частности, отметил, что по итогам прошедшей в апреле выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", в которой участвовали 13 российских регионов, было подписано 21 соглашение на сумму порядка $130 млн.

"Мы, конечно же, приветствуем встречную заинтересованность наших узбекских друзей в активизации связей с российскими партнерами. Об этом свидетельствует то, что только за последние два месяца делегации из Узбекистана посетили 20 российских регионов", - подчеркнул российский лидер.

Путин выразил уверенность в том, что потенциал такого сотрудничества далеко не исчерпан. "Имеются огромные возможности для реализации новых проектов прямой кооперации, создания производственных цепочек в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, инновационных технологиях", - подытожил президент России.