Лавров 22 ноября проведет переговоры с главой МИД Ливана

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 ноября в Москве проведет переговоры с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В период с 20 по 23 ноября в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел и миграции Ливана. 22 ноября, в этот день в Ливане отмечается национальный праздник - день независимости, переговоры с ним проведет министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала она.

По словам дипломата, в ходе предстоящей встречи стороны планируют обменяться мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. "Особое внимание будет уделено развитию обстановки в Ливане, планируется предметно рассмотреть комплекс вопросов развития традиционно дружественных двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарные связи", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия неизменно выступает в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана. "Мы поддерживаем усилия недавно сформированного Ливанского правительства во главе с премьер-министром Наджибом Микати. Те самые усилия, которые направлены на создание необходимых условий для преодоления переживаемого страной затяжного социально-экономического кризиса и обеспечение эффективного функционирования государственных институтов в соответствии с Конституцией Ливанской Республики", - отметила она.

"Мы исходим из того, что все острые вопросы национальной повестки дня Ливан должен решать в правовом поле по взаимному согласию его ведущих политических сил без какого-либо диктата извне", - заключила Захарова.