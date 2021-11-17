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В Думу поступило представление генпрокурора о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Дума может 25 ноября обсудить вопрос о снятии неприкосновенности с Рашкина
Валерий Рашкин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Валерий Рашкин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Представление генерального прокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина поступило в Госдуму. Об журналистам в среду сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"В Государственную думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина", - сказал Володин.

Он также сообщил, что Госдума может 25 ноября обсудить вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Рашкина. "Совет Думы рассмотрел вопрос. <…> В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе, на пленарном заседании в четверг, 25 ноября", - сказал Володин журналистам.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияРашкин, Валерий Федорович
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