В Думу поступило представление генпрокурора о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Представление генерального прокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина поступило в Госдуму. Об журналистам в среду сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"В Государственную думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина", - сказал Володин.

Он также сообщил, что Госдума может 25 ноября обсудить вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Рашкина. "Совет Думы рассмотрел вопрос. <…> В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе, на пленарном заседании в четверг, 25 ноября", - сказал Володин журналистам.