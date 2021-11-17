МИД ожидает, что Путин на заседании коллегии поставит перед дипслужбой новые задачи

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России ожидает, что президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МИД 18 ноября поставит перед российской дипслужбой новые задачи. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что с момента последней очной встречи президента России с руководством центрального аппарата и загранучреждений МИД летом 2018 года в РФ и мире произошел целый ряд значимых событий.

"В нашей стране были приняты поправки в конституцию, утверждены новые национальные цели развития, обновлена Стратегия национальной безопасности России. Международная обстановка характеризуется сложными и противоречивыми тенденциями. Ускорилось перераспределение баланса сил в мире, что в ряде случаев спровоцировало нарастание межгосударственных противоречий. Вместе с тем открываются и новые возможности для конструктивного международного сотрудничества в различных областях, таких как борьба с пандемией и другими общими вызовами и угрозами, - отметила Захарова. - Упомянутые факторы, безусловно, имеют серьезную проекцию на формирование и реализацию отечественной внешней политики. Ожидаем, что новые задачи будут поставлены перед дипслужбой в установочном выступлении президента нашей страны".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в мероприятии ожидается участие также и руководства правительства РФ, Федерального собрания, администрации президента, а также представителей министерств и ведомств, участвующих в реализации внешнеполитического курса России.